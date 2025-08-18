Підземні води, що живлять озеро, перебувають під значним тиском.

У міру того, як рівень води у Великому Солоному озері продовжує падати, було зроблено приховане і захоплююче геологічне відкриття, яке привнесло новий науковий інтерес до і без того крихкої екосистеми. Про це пише Indian Defence Review.

Зазначається, що в основі цього дослідження лежить виявлення таємничих "оазисів", які усіяли дно озера, що оголилося, що відкриває важливі відомості про підземні системи, які постачають озеро прісною водою. Ці вкриті очеретом пагорби, вперше виявлені вздовж південно-східного узбережжя озера, спочатку спантеличували вчених, але недавні дослідження, проведені геологами Університету Юти, починають розкривати їхні таємниці.

На конференції Гольдшмідта Геохімічного товариства 2025 року було представлено нові дані про ці системи підземних вод, що ще більше розширює наше розуміння цих прихованих джерел прісної води.

Формування оазисів підземних вод

Цікаво, що ці круглі, вкриті очеретяним пагорби, відомі як "острови очерету", - це не просто утворення на поверхні: вони слугують ключем до розуміння поточної взаємодії між підземними і поверхневими водами озера. Білл Джонсон, професор кафедри геології та геофізики Університету Юти, вважає, що ці пагорби утворюються там, де ґрунтові води під тиском з-під дна озера виходять на поверхню. У міру відступу озера цей раніше прихований процес стає більш помітним, надаючи унікальну можливість вивчити динаміку підземних вод Великого Солоного озера.

"Вода в озері провела значний час під землею на шляху до озера. Але де це сталося, ми не знаємо", - пояснив Джонсон під час відвідування однієї з таких ділянок.

Важливо, що його команда використовує мережу п'єзометрів та аероелектророзвідку для вивчення походження та руху води. Ці геофізичні інструменти допомагають картувати приховані ґрунтові води під дном озера, виявляючи не тільки місце розташування цих оазисів, а й підземну мережу, яка їх живить.

Продовжуючи дослідження, вчені сподіваються відповісти на важливі питання про те, звідки беруться ці ґрунтові води і як вони впливають на навколишнє середовище. У лютому 2025 року Джонсон спільно з канадською компанією Expert Geophysics провів аероелектромагнітну зйомку над затокою Фармінгтон, ключовим районом досліджень. Цей метод використовує великий круглий датчик, підвішений до вертольота, для пропускання електричного струму через землю, створюючи частоту, що проникає в землю. Джефф Сандерсон, керівник групи Expert Geophysics, пояснив:

"По суті, це дасть вам спектр магнітних полів, і ми використовуємо ці дані для створення тривимірного зображення того, що знаходиться під землею".

Зазначається, що це докладне картування дає змогу команді глибше зрозуміти складні системи підземних вод, що живлять озеро.

Підземні води, що живлять озеро, перебувають під значним тиском, і очевидно, що цей ресурс може зіграти роль у пом'якшенні пилових бур, які спричиняються оголеним дном озера. Однак Джонсон побоюється перебільшувати значення цього ресурсу як рішення.

"Схоже, це водний ресурс, який може бути корисним у майбутньому, але нам потрібно зрозуміти його і не експлуатувати його надмірно, завдаючи шкоди водно-болотним угіддям", - сказав він.

Команда має намір ретельно вивчити цей ресурс і його потенційний вплив як на озеро, так і на навколишню екосистему.

