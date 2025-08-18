Сили безпілотних систем завдали серйозного удару по НПС "Нікольське".

14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України вдарили по нафтоперекачувальній станції "Микільське", що розташована в Тамбовській області РФ, через що перекачування нафти було повністю зупинено на невизначений термін.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває", - зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у Telegram.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"

Удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольське" було завдано в ніч на 18 серпня, через що на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування було зупинено. У Генштабі ЗСУ заявили, що "Нікольське" - частина економічної інфраструктури Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що через цю подію без нафти залишилися Словаччина та Угорщина. "Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним", - наголосив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто.

