Римська імперія остаточно розділилася на дві частини 395 року н. е.

Попри всі небезпеки, деяким римським імператорам вдавалося довго царювати. Науковці розповіли, хто з них правив найдовше.

"З одного боку, все досить просто: достатньо поглянути на список імператорів і побачити, хто правив найдовше", - розповів Девід Парнелл, професор історії Північно-Західного університету Індіани, журналу Live Science.

Зазначається, що питання насправді складніше, ніж здається. Перш за все, необхідно визначити, коли саме припинила своє існування Римська імперія.

Римська імперія остаточно розділилася на дві частини в 395 році н. е., а Західна Римська імперія проіснувала до 476 року н. е. Східна Римська імперія, яку сучасні історики часто називають Візантійською імперією, проіснувала до 1453 року, коли Константинополь був захоплений Османською імперією. Парнелл сказав:

"Сьогодні багато фахівців у моїй галузі, включно зі мною, наполягають на тому, що Візантійська імперія - це не окрема імперія, а просто Римська".

Станіслав Долежал, професор історії Південночеського університету в Ческе-Будейовіце заявив, що якщо це так, то Василь II, який правив із 976 до 1025 року, був би найдовго правлячим імператором.

Важливо, що війни були невід'ємною частиною його правління. У першій половині свого правління він зіткнувся з серією громадянських воєн, а в другій - з низкою воєн за кордоном, що призвело до завоювання Східною Римською імперією всієї Болгарії.

Навіть якщо вважати, що Римська імперія закінчилася 476 року, коли впала Західна Римська імперія, питання про те, хто правив довше за всіх, усе ще залишається складним. Долежал сказав, що деякі імператори були співправителями поряд з іншими імператорами, тоді як інші володіли лише незначною політичною владою або взагалі не володіли нею і були імператорами лише номінально.

За його словами, Феодосій II (правив з 402 по 450 рік), імператор Східної Римської імперії, "можливо, правив 48 років". Історичні записи свідчать про те, що його батько, імператор Аркадій, призначив його співправителем близько 402 року, незабаром після його народження. Аркадій помер 408 року, і Феодосій II став одноосібним імператором, але він був ще надто юний, щоб правити самостійно. Навіть коли він досяг достатнього для правління віку, у нього були впливові придворні, які чинили великий політичний вплив.

Якщо вважати, що Римська імперія припинила своє існування 476 року, і враховувати тільки імператорів, які були достатньо дорослими, щоб правити протягом усього свого правління, то Август - перший римський імператор - правив довше за всіх: його 41-річне правління тривало з 27 р. до н.е. по 14 р. н.е., сказав Долежал.

Цікаво, що Август, який до сходження на престол був відомий як Октавіан, здобув популярність, коли його двоюрідний дідусь Юлій Цезар назвав його своїм наступником у своєму заповіті. Після вбивства Юлія Цезаря в 44 р. до н. е. Октавіан сформував тріумвірат, який правив разом із Марком Антонієм і державним діячем Лепідом.

У 36 р. до н. е. Лепід відсторонили від влади, і між Октавіаном і Марком Антонієм вибухнула громадянська війна, яка призвела до поразки Антонія та його самогубства 30 р. до н. е. Клеопатра VII, фараон Єгипту, що мала дітей від Антонія і Юлія Цезаря, наклала на себе руки того ж року. Але спадкоємець Клеопатри і Цезаря - малолітній Цезаріон - був ще живий. Не бажаючи ризикувати, Октавіан наказав убити його, щоб той не становив загрози його правлінню.

У 27 р. до н. е. римський сенат присвоїв Октавіану титул "Август" (що латиною означає "шанований"). За час свого правління Август відремонтував, оновив і перебудував величезну кількість будівель і об'єктів інфраструктури в Римі, включно з храмами, святилищами, форумом, будівлею сенату, каналізацією і дорогами. Громадянські війни в I столітті до н. е. призвели до того, що інфраструктура Риму занепала і гостро потребувала реконструкції, зазначила Фавро.

Зазначається, що правління Августа супроводжувалося і поразками. Під час свого правління Август також намагався розширити Римську імперію, включивши до неї Німеччину. Це закінчилося катастрофою: три римські легіони були повністю знищені в битві в Тевтобурзькому лісі в 9 р. н. е.

Новини про вивчення Римської імперії

Археологи знайшли в Хорватії залишки 1800-річної сторожової вежі, яку римляни звели для захисту лімеса - кордону Римської імперії по Дунаю.

Виявлені на місці розкопок римські артефакти, включно з військовим спорядженням, брошками та керамічними судинами, вказують на те, що сторожову вежу було побудовано наприкінці II століття н.е. і використовували в III столітті н.е.

