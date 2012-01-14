У Тимошенко було побачення з донькою

Вчора екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО відвідала у колонії донька Євгенія. Це було третє її відвідування за час перебування матері в колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Качанівської колонії Харкова Іван ПЕРВУШКІН.

У свою чергу начальник сектора охорони здоров’я Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Дмитро КУРУШИН повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від тих масажистів, які рекомендувало Міністерство охорони здоров’я.