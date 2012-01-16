Міллер: якщо українська ГТС - історичний скарб, то, мабуть, її місце в музеї

Майбутня роль газотранспортної системи України з урахуванням будівництва газопроводу «Південний потік» повністю залежить від позиції української сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, відповідаючи на запитання журналістів про те, яке місце «Газпром» відводить ГТС України з урахуванням будівництва морського газопроводу «Південний потік».

«Це повністю залежить від тієї ролі, яку відводить газотранспортній системі сама українська сторона. Якщо, як можна почути на Україні, ГТС - це історичний скарб, то, мабуть, її місце в музеї», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ заявив, що просування щодо «Південному потоку» потрібно використовувати на переговорах з Україною

«Мені здається, що всі ці чинники, Олексію Борисовичу (МІЛЛЕР), необхідно враховувати при ухваленні великих рішень, у тому числі і з Україною. І наші партнери мають розуміти, що існують багато різних можливостей для того, щоб «Газпром» поставляв газ до Європи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Раніше Туреччина дала дозвіл на прокладання «Південного потоку» у своїй винятковій економічній зоні.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії до країн Південної і Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша має бути введена в експлуатацію у грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року.

Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.

«Газпром» має намір перенести початок будівництва газопроводу «Південний потік» з початку 2013 року на кінець 2012 року.