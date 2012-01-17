Банкова нагадує чиновникам усіх мастей, які подарунки вони можуть брати

Після вступу в силу антикорупційного законодавства в президентській адміністрації намагаються детально роз`яснити його норми. "Комерсант-Україна" пише, що на Банковій розроблені "Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних службовців відповідно до закону" Про засади запобігання та протидії корупції ". За інформацією співрозмовників в одній з обласних державних адміністрацій, "Методичні рекомендації" були розіслані всім обласним і районним державним адміністраціям з дорученням "безумовно виконувати як закон, так і рекомендації".

Автори документа вказують, що чиновникам забороняється отримувати подарунки "за рішення, дії чи бездіяльність" в інтересах того, хто їх дарує, а також від підлеглих. Разом з тим чиновники можуть разово отримувати подарунки, якщо їх вартість не перевищує 50% мінімальної зарплати (станом на 1 січня 2012 року - не більше 502 грн.- "Ъ"). Якщо ж протягом року подарунків від однієї людини кілька, то їх загальна вартість не повинна перевищувати 1004 грн. Крім цього, чиновники можуть приймати подарунки від своїх близьких, а також у разі якщо подарунками є "загальнодоступні знижки на товари, послуги, виграші, призи, премії і бонуси".

В адміністрації президента нагадали чиновникам, що вони мають право займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою у спорті. У рекомендаціях містяться і такі класичні заборони чиновникам, як мати в підпорядкуванні близьких родичів і входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємств, метою яких є отримання доходу. Також чиновників зобов`язують щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про доходи та витрати.