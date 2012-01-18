У Москві новий посол США зустрівся з опозиціонерами

Обговорювалась політична ситуація

УМосквівідбуласязустрічновогопослаСШАвРосіїМайклаМакфолаз представникамиросійської опозиції.



Нанеї булизапрошені першийзаступникголовиміжнародного комітетуДерждуми,членфракціїКПРФЛеонідКалашников, представникифракції «СправедливаРосія» ОксанаДмитрієва таІлляПономарьов, лідерпартії «Яблуко» СергійМітрохін, співголовинезареєстрованої«Партіїнародної свободи» БорисНємцов іВолодимирРижков.



З бокуСполученихШтатівбув присутнійтакож заступникдержсекретаряСШАВільямБернс.



Назустрічіобговорювалися, зокрема, політичнаситуаціявРосії післяпарламентськихвиборів, хідпрезидентськоїпередвиборчоїкампанії.



Опозиціонерирозповілиамериканськимдипломатаміпро підготовкумасовоїакціївМоскві 4лютого.

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