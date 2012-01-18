У Москві новий посол США зустрівся з опозиціонерами
00:31, 18 січня 2012Політика
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Обговорювалась політична ситуація
УМосквівідбуласязустрічновогопослаСШАвРосіїМайклаМакфолаз представникамиросійської опозиції.
Нанеї булизапрошені першийзаступникголовиміжнародного комітетуДерждуми,членфракціїКПРФЛеонідКалашников, представникифракції «СправедливаРосія» ОксанаДмитрієва таІлляПономарьов, лідерпартії «Яблуко» СергійМітрохін, співголовинезареєстрованої«Партіїнародної свободи» БорисНємцов іВолодимирРижков.
З бокуСполученихШтатівбув присутнійтакож заступникдержсекретаряСШАВільямБернс.
Назустрічіобговорювалися, зокрема, політичнаситуаціявРосії післяпарламентськихвиборів, хідпрезидентськоїпередвиборчоїкампанії.
Опозиціонерирозповілиамериканськимдипломатаміпро підготовкумасовоїакціївМоскві 4лютого.
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