Заступник міністра спростовує введення Тимошенко небезпечного снодійного

Снодійний препарат – «Гама-оксімасляна кислота» засудженій екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО не призначався.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник комісії лікарів МОЗ Раїса МОІСЕЄНКО.

Вона наголосила, що у первинній медичній документації щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО немає показань для застосування цього препарата.

«Не було встановлено не те що підстав, а й непідстав для призначення такого препарату як «Гамк», який зазначається професором ПОЛІЩУКОМ (екс-міністр охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК – УНІАН)», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляв, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.

16 січня екс-міністр охорони здоров’я М.ПОЛІЩУК, говорячи про інцидент із втратою свідомості, зауважив, що якщо людина протягом трьох місяців приймає знеболювальні препарати для зняття болю в спині, це може викликати анафілактоїдну реакцію, наслідком якої є втрата свідомості.

Водночас, за словами лікаря, є підозра, що Ю.ТИМОШЕНКО вводився снодійний препарат – «Гама-оксімасляна кислота».

М.ПОЛІЩУК наголосив, що вводити цей препарат без нагляду лікаря не можна, оскільки він має снодійний ефект та може викликати порушення дихання.

Екс-міністр також наголосив, що у нього викликають здивування поради лікарів для Ю.ТИМОШЕНКО більше рухатися і займатися лікувальною фізкультурою, незважаючи на біль в спині.

«Рухатися не можна, поки не буде знято біль в спині», - додав він.