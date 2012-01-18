Гриценко: Партію регіонів розпустять, а її керівництво піде під суд

Народний депутат України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує розпуск Партії регіонів і притягнення до кримінальної відповідальності її вищого керівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку перед журналістами і своїми прихильниками, які представляють різні громадські організації Донецького регіону (організації чорнобильців, афганців, колишніх військовослужбовців, підприємців тощо).

Зокрема, в заяві А.ГРИЦЕНКА, яка також розміщена на його персональному сайті, сказано, що «Партію регіонів буде розпущено. Її вище керівництво піде під суд, починаючи з ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, БОЙКА, ЛАВРИНОВИЧА... Одразу після наступних президентських виборів».

За словами А.ГРИЦЕНКА, «у 2010 році Партія регіонів сформувала не владу, не уряд - вона створила хунту, яка узурпувала всю владу і впродовж двох років знищує країну».

«Перед Україною і перед законом Партії регіонів доведеться відповісти за: наругу над Конституцією; масові обмеження конституційних прав і свобод громадян; концентрацію влади в одних руках; знищення основ демократії, парламентаризму, місцевого самоврядування; маніпуляції з виборами; встановлення контролю над судовою системою, - пояснює політик, - за політизування правоохоронних органів; розкрадання державної власності і стратегічних ресурсів країни; монополізацію і знищення основ конкуренції в економіці; тотальний тиск на підприємців».

«Розпуск Партії регіонів і притягнення до кримінальної відповідальності її вищого керівництва стануть міцним і надійним щепленням на майбутнє - щоб демократична Україна назавжди убезпечила себе від подібних хунт і зазіхань на абсолютну владу», - підсумовує у своїй заяві народний депутат.

Присутні на зустрічі жителі Донецької області схвалили сказане А.ГРИЦЕНКОМ і висловили підтримку його заяві.