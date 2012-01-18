Данилишин: за зміною міністра підуть більш резонансні кадрові зміни

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає логічним призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, враховуючи загрозу чергової хвилі кризи.

Про це Б.ДАНИЛИШИН, який перебуває у Чехії, де він отримав політичний притулок, заявив у коментарі УНІАН.

«Я вважаю цей крок президента логічним, якраз враховуючи загрозливу фінансово-економічну ситуацію, що складається в Україні, і кризу, яка, на мій погляд, вже найближчим часом може накрити Україну», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що роботою на колишніх посадах у владі В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підтвердив свій високий рівень антикризового менеджера.

Крім того, Б.ДАНИЛИШИН припустив, що з приходом В.ХОРОШКОВСЬКОГО до Мінфіну Податкова і Митна служби можуть бути приєднані до цього відомства.

«Враховуючи можливість кризової ситуації, на мій погляд, найбільш доречним кроком для концентрації всіх джерел наповнення бюджету під контролем міністра фінансів була б ліквідація Податкової та Митної служб і перетворення їх у департаменти Міністерства фінансів», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він підкреслив, що призначення В. ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів ще в минулому році обговорювалося із представниками міжнародних фінансових організацій. «Нічого дивного у цьому призначенні я не бачу. Ще в минулому році у розмовах із керівництвом міжнародних фінансових структур йшлося про можливу кандидатуру на посаду міністра фінансів. Хочу зазначити, що прізвище ХОРОШКОВСЬКОГО називалося як найбільш прийнятне», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він також припустив, що в Україні незабаром можна очікувати зміни конфігурації влади на вищому рівні, ніж міністерства.

«Не буду говорити про якісь сфери впливу у певних гілках влади у зв`язку з призначенням нового міністра фінансів. Тут ситуація зрозуміла сама собою. Сценарій реалізується досить цікавий для зміни конфігурації влади в Україні. За цим кроком по зміні міністра можуть піти більш резонансні зміни в системі держуправління. Я думаю, що це не останнє призначення. Можливі кадрові зміни і більш масштабного характеру», – зазначив Б.ДАНИЛИШИН.