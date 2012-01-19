Премію Бандери вручатимуть напередодні 1 січня

Львівська обласна рада має намір заснувати щорічну премію імені провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери, якою відзначатимуть за вагомий внесок у розбудову національної Української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, депутатська комісія з питань освіти та науки Львівської обласної ради розглянула і підтримала запропонований заступником голови комісії Іриною ФАРІОН проект Положення про премію імені Степана Бандери. За рішенням комісії, премію присуджуватимуть у трьох номінаціях: політична, громадська, наукова діяльність. Премію присуджуватимуть щорічно напередодні 1 січня – дня народження С.Бандери. (Цього року – з нагоди Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року з урочистим врученням 30 червня 2012 року). Грошова винагорода кожного з лауреатів премії становитиме 20 тис. грн.

Премією відзначатимуть громадських і політичних діячів, державницькі, громадські та наукові інституції (чи науковців) за вагомий внесок у розбудову національної Української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Автор проекту зауважила, що постать С.Бандери ставить особливі вимоги до претендентів, через що здобувача премії мають висувати громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох авторитетних громадських, політичних та наукових діячів способом подання текстового тезового викладу своєї громадської, політичної та наукової діяльності та її результатів в українському державотворенні (проект, винахід, інвестиції, науково-теоретичні праці: монографія, посібник тощо відповідного спрямування), інформує прес-служба.