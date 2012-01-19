Кінах: добре, що Хорошковський має досвід роботи в СБУ

Досвід роботи Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО на посаді голови СБУ позитивно позначиться на його роботі як міністра фінансів.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«Думаю, що істотну позитивну роль зможе зіграти той факт, що у новопризначеного міністра є досвід роботи в СБУ, зокрема, щодо протидії корупції, тіньовим схемам, зловживанням при проведенні держзакупівель. Якщо він застосує ці знання, і Міністерство фінансів чітко координуватиме цю роботу з правоохоронними та іншими спецорганами, тоді це дозволить серйозно поповнити бюджети усіх рівнів», - сказав А.КІНАХ.

Він відзначив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ раніше на посту міністра економіки (у 2002-2004 рр. обіймав посаду міністра економіки і з питань європейської інтеграції України - УНІАН) проявив себе з позитивного боку. Він також висловив сподівання, що призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО в Мінфін не ослабить фінансовий блок уряду.

«Я вважаю, що дане призначення не ослабить фінансовий блок. Думаю, він справиться з цим завданням. Очолюючи Міністерство економічного розвитку, ХОРОШКОВСЬКИЙ працював достатньо ефективно. У нього є досвід і розуміння реальних економічних процесів», - відзначив А.КІНАХ.

При цьому президент УСПП також наголосив, що необхідно забезпечити тіснішу і налагоджену роботу Мінфіну з податковою і митною службами у питанні забезпечення надходжень коштів до держбюджету.

«Потрібна висока координація. Фінансовий центр координації і ухвалення рішення – це, безумовно, Міністерство фінансів. Якщо буде вдосконалено функції і координація дій Мінфіну, податкової і митної служби з метою недопущення дублювання функцій, паралелі роботи, то це дасть позитивний результат», - сказав А.КІНАХ.