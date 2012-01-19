Патріарх Філарет: глава РПЦ Кирил має намір ліквідувати незалежність УПЦ МП

Глава Російської православної церкви Патріарх Московський Кирил поставив перед собою мету знищити незалежність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в інтерв`ю журналу Weekly.uaзаявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет. «З цим пов`язані його часті приїзди в Україну, а в офіційних документах Священного Синоду російської церкви зникла навіть назва «Українська православна церква». В ухвалах синоду тепер йдеться, що патріарх відвідав Київську, Харківську Луганську, Чернівецьку єпархію Російської православної церкви», - зазначив Філарет. За його словами, все це свідчить про те, що керівництво РПЦ “не хоче бачити самостійну українську церкву навіть у складі Московської патріархії”.

Філарет також зазначив, що переговори між УПЦ Київського патріархату і Українською автокефальною православною церквою зірвалися з вини Москви. «Річ у тім, що керівники УАПЦ висувають умову – усунути мене від керівництва церквою. Мовляв, Патріарх Філарет і Предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій повинні відмовитися від посад, а після цього церкви об`єднаються і оберуть нового патріарха. Така умова висувається упродовж багатьох років, тому що змістити мене з київської кафедри – давнє бажання Москви. А митрополит Мефодій його озвучує», - заявив патріарх Філарет.

Weekly.ua також наводить дані Всеукраїнського соціологічного опитування населення України, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» і фірмою «Юкрейніан социолоджі сервіс» 22 листопада – 6 грудня 2011 року. Згідно з результатами опитування, громадяни України відносять себе до наступних конфесій: Українська православна церква Київського патріархату - 31,1%, Українська православна церква Московського патріархату – 25,9%, Українська греко-католицька церква - 8,5% Українська автокефальна православна церква – 1,7%, Римо-католицька церква – 1,1%, протестанти – 1%, мусульмани – 0,2%. Було важко з відповіддю - 6,2%