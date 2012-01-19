Двох нардепів із зали суду витісняли десять грифонівців

Близько 10 бійців спецпідрозділу «Грифон» залучалися до примусового видалення народних депутатів Володимира АР’ЄВА та Андрія ПАВЛОВСЬОГО із зали судового засідання, де розглядається справа екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники міліції відтіснили обох депутатів із судової зали.

При цьому В.АР’ЄВ, посміхаючись, звернувся до міліціонерів: «Шановні панове офіцери, ви зараз здійснюєте злочин проти народних депутатів».

Після цього обидва народних депутати залишили будівлю Печерського суду.

Як повідомляв УНІАН, головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК прийняв рішення про видалення із зали суду усіх осіб, які не є учасниками процесу в справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Підставою для прийняття такого рішення стала, за словами судді, неналежна поведінка народних депутатів В.АР’ЄВА та А.ПАВЛОВСЬКОГО.

В.АР’ЄВ, зокрема, після того, як суд вирішив продовжити сьогоднішнє судове засідання, голосно звернувся до С.ВОВКА: «Ви суддя чи гестаповець? Ви знущаєтесь над людиною, тим більше у це велике свято Водохреща».

У свою чергу А.ПАВЛОВСЬКИЙ обізвав суддів «подонками».