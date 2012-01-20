Багато українців вважають, що вибори-2012 будуть менш чесними (опитування)

23,1% українців вважають, що парламентські вибори 2012 року будуть менш чесними та прозорими в порівнянні з виборами 2007 року.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, що були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

50,8% українців вважають, що цьогорічні вибори до Верховної Ради будуть такими ж, як i були парламентські вибори 2007 року. 14.5% зазначають, що “цi вибори будуть бiльш чесними i прозорими”. Не змогли відповісти 11.5% опитаних.

Директор фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА нагадала, що Громадський рух “Чесно”, який створено в грудні 2011 року, виробив 6 критеріїв доброчесності кандидатів та депутатів:

- відсутність порушення фактів прав і свобод людини,

- незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців,

- непричетність до корупційних дій,

- прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя,

- особисте голосування в парламенті,

- участь у засіданні парламенту та роботі комітетів.

За її словами, результати опитування показали, що усі критерії, виділені громадських рухом «Чесно» для оцінки депутатів та кандидатів у депутати, визнані громадською думкою важливими: причетність до корупційних дій (важливо – для 80%, не важливо – для 13%), оприлюднення декларації про доходи та майно (важливо – для 71%, не важливо – для 21%), відповідність способу життя депутата заявленій декларації про доходи (важливо – для 74%, не важливо – для 18%), перешкоджання роботі журналістів (важливо – для 61%, не важливо – для 27%), особисте голосування депутата у ВР (важливо – для 66%, не важливо – для 22%), відвідування депутатами засідань ВР (важливо – для 72%, не важливо – для 16%).

Важливість виділених критеріїв оцінки кандидатів у депутати залежить від готовності брати участь у виборах: найбільше значення цим критеріям надають ті, хто обов’язково збирається іти на вибори, найменше – ті, хто на вибори не збирається зовсім.

І.БЕКЕШКІНА повідомила, що, водночас, значущість запропонованих критеріїв оцінки кандидатів у депутати є високою для виборців усіх політичних сил: критерій переходів депутата з однієї фракції до іншої є дуже і достатньо важливим для 80% виборців партії «Батьківщина (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 65% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 25%), 60% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 35%), 71% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 21%), 72% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 25%).

В той же час критерій причетності чи непричетності кандидата до корупційних дій є дуже і достатньо важливим для 88% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 8%), 85% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 8%), 78% Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 15%), 78% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 16%), 79% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 11%).

Відповідно до результатів опитування, критерій оприлюднення чи не оприлюднення кандидатом своєї декларації про доходи та майно є дуже і достатньо важливим для 80% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 80% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 14%), 72% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 22%), 67% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 25%), 79% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 17%).

Критерій відповідності чи невідповідності способу життя кандидата заявленій декларації про доходи є дуже і достатньо важливим для 77% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 19%), 88% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 9%), 78% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 15%), 70% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 20%), 69% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 19%).

Згідно з даними опитування, критерій перешкоджання кандидата роботі журналістів є дуже і достатньо важливим для 70% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 12%), 63% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 21%), 62% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 20%), 63% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 20%), 73% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 12%).

За результатами опитування критерій особистого голосування депутата у Верховній Раді є дуже і достатньо важливим для 79% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 76% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 13%), 70% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 20%), 65% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 25%), 74% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 22%).

Критерій відвідування депутатом засідань Верховної Ради є дуже і достатньо важливим для 84% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 10%), 78% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 11%), 78% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 13%), 78% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 11%), 83% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 15%).

Для тих громадян, які збираються брати участь у виборах, але ще не визначилися, за яку партію проголосувати, найбільш істотним серед запропонованих критеріїв є, насамперед, причетність чи непричетність кандидата до корупційних дій (важливий і дуже важливий для 74%, не дуже важливий і не важливий для 15%), далі за мірою значущості йдуть: критерій відповідності чи невідповідності способу життя кандидата заявленій декларації про доходи (важливий і дуже важливий для 69%, не дуже важливий і не важливий для 19%), оприлюднення чи не оприлюднення кандидатом своєї декларації про доходи та майно (важливо і дуже важливо для 63%, не дуже важливо і не важливо для 23%), особисте відвідування засідань Верховної Ради (важливо і дуже важливо для 60%, не дуже важливий і не важливий для 21%), особисте голосування депутат у Верховній Раді (важливо і дуже важливо для 53%, не дуже важливо і не важливо для 26%), перешкоджання роботі журналістів (важливо і дуже важливо для 50%, не дуже важливо і не важливо для 20), переходи депутата із однієї фракції до іншої (важливо і дуже важливо для 46%, не дуже важливо і не важливий для 30%).

Опитування було проведено 17-28 грудня 2011 року. Методом інтерв’ю опитано 2012 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Статистична похибка вибірки не перевищує 2.2%.

Опитування профінансовано за проектом UNITER.