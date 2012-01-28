Кириленко: поки міліція охороняє Сталіна й Януковича, паплюжать національних героїв

Народний депутат України, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від правоохоронців розслідувати обставини плюндрування пам’ятника Лесю Курбасу у Харкові.

З відповідним депутатським зверненням він звернувся до керівництва МВС та Генпрокуратури, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц. р. в Харкові пошкоджено барельєф на пам’ятнику видатному діячеві українського театру Л.Курбасу, який був репресований сталінським режимом.

За словами В.КИРИЛЕНКА, останнім часом в Україні сплюндровано велику кількість пам’ятників та меморіалів національним героям. «Це стало можливим через бездіяльність правоохоронних органів, які охороняють пам’ятники Леніну та Сталіну та біг-борди ЯНУКОВИЧА», при цьому не реагуючи на руйнування пам’ятників національним героям».

«Я вимагаю від правоохоронців порушити кримінальну справу за фактом плюндрування пам’ятника Лесю Курбасу, у найкоротші терміни провести розслідування та знайти вандалів», - зазначив він.

Також лідер партії «За Україну!» повідомив, що ще рік тому зареєстрував в парламенті проект закону про посилення кримінальної відповідальності за наругу над могилами учасників боротьби за свободу й незалежність України, жертв репресій та геноциду, але комуно-регіональна більшість і дотепер блокує його розгляд.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц. р. у Харкові сплюндровано могилу видатного театрального діяча Леся Курбаса.

Як повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, пошкоджено барельєф на надгробному пам’ятнику Л.Курбасу, що на харківському міському кладовищі № 17. Коли саме це сталося, невідомо, слідів немає, оскільки все занесено снігом, який випав у Харкові в останні дні, зазначила Л.ВОЛКОВА.

Вона повідомила, що сьогодні зранку на місці події працює слідчо-оперативна група.

Л.ВОЛКОВА також додала, що це не перший випадок сплюндрування могили Л.Курбаса в Харкові. Минулого року на надгробку були збиті літери.