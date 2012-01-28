Гриценко: Систему змінюють люди, нам ніхто з космосу її не скине

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що для того, аби в країні відбулися зміни, треба «кидати клавіші» та йти у народ.

Про це він заявив під час 9-го засідання Polit Club у Києві, повідомила прес-служба А.ГРИЦЕНКА.

«На посади мерів, депутатів, президентів винесло не краще, не сильніше – сірість, слухняність. 20 років ми говоримо про зміну еліт, і вибори у жовтні 2012 року дають нам такий шанс», - зауважив політик.

А.ГРИЦЕНКО порівняв нинішні часи з 1989 -1990 роками, коли нові люди на виборах «завалювали перших секретарів обкомів та міськкомів».

При цьому він наголосив, що «систему змінюють люди.

«Нам ніхто з космосу її не скине. Тому треба, як у царській Росії, ставати народниками, кидати клавіші і йти до людей, у тому числі – до бабусь, які програми не читають, а на вибори ходять. Потрібна дифузія ідей», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він також висловив упевненість, що партії Інтернету час ставати партією громадян.

«Я максималіст і не хочу чути мантри і байки про те, що з корупцією боротися століттями, змінювати економіку – це десятиліття. Треба міняти владу. Треба всім докласти зусиль і розірвати зачароване коло, в якому Україна ризикує перетворитися на failed state (в державу, яка не відбулася – УНІАН)», - зазначив лідер «Громадянської позиції».

Довідка УНІАН. Інтернет партія України офіційно зареєстрована Мін`юстом на підставі рішення Установчого партійного з`їзду, який відбувся 10 червня 2011 року.

Вона стала 190-ою в списку українських партій. Очолив партію 28-річний Дмитро ГОЛУБОВ.

Як зазначається на сайті партії, «нас вже 11 мільйонів».