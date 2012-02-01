Пенсіонер, який облив фарбою білборд із Януковичем: Терпів-терпів і накипіло!

Волинський 73-річний пенсіонер, ковельський художник Валентин ДАНИЛЮК заявляє, що облив фарбою білборд із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА через зниження розміру пенсії.

Про це В.ДАНИЛЮК заявив в інтерв`ю "Газеті по-українськи" (№ 15 від 1 лютого).

"Я ще місяць тому задумав намалювати ЯНУКОВИЧУ вуса, як у Сталіна. Мені 150 гривень пенсії зрізали, бо я дитина війни. Іду щодень дорогою до магазину хліба купити, а цей портрет на мене здалеку таращиться. Терпів-терпів і накипіло!", - сказав В.ДАНИЛЮК.

За його словами, недавно він отримав нову повістку до суду за хуліганство. "Подумав, чого їм ще треба? Усе ніяк наругу над Президентом не простять. А виявляється, що то помилка секретаря", - додав він.

Пенсіонер повідомив, що переїхав до села Дубове на Волині із райцентру Ковель. "Знайомі запросили сюди на зиму, щоб хата не стояла пусткою. Попередня власниця померла", - розповів В.ДАНИЛЮК.

"Пишу тут пейзажі й портрети, вирізьблюю з дерева. Найбільше люблю зображати жінок, бо це найкращі створіння Господні", - зазначив художник.

В.ДАНИЛЮК також згадав, як він готувався до фарбування білборду: "17 січня художник дістав із шафи банку старої дніпропетровської олійної фарби, якою мастив підлогу. Збив докупи дві метрові дерев`яні палиці та обв`язав один кінець ганчіркою. О 20.00 пішов до траси. Не помітив патрульну машину міліціонерів, які охороняли білборд. Легковик стояв неподалік під деревом".

"Я подумав, що в машині розважається молодь. То включать світло, то виключать. Підібрався ближче до портрета. Умочив квача у відро і тільки почав малювати ЯНУКОВИЧУ вуса, як чую ззаду дикий крик: "Стій! Дєд, Ви що там робите?". Оглянувся, а позаду мене два красивих молодих міліціонери, очі в них великі й перелякані. Схопили за руки, забрали мою фарбу. А я їм толкую: "Синки, треба бандитів ловити, а не портрети по ночах караулити". Відвезли мене в райвідділ, склали протокол. Додому привезли о першій ночі службовою машиною - до села від Ковеля 2 км", - розповів пенсіонер.

За його словами, слідчий допитував про наявність "в`язків із тими, хто по всій країні портрети ЯНУКОВИЧА фарбою розмальовує".

"Розплата за нічну пригоду прийшла вже на третій день. По обіді у Ковельському районному суді розглядали мою справу. Зайняло то хвилин 5. Зайшов у якусь кімнатку, а там сидить суддя середнього віку, вигляд стомлений. По очах бачу, що мені співчуває, але закон є закон. Дав мені мінімалку 51 гривню штрафу за дрібне хуліганство", - сказав В.ДАНИЛЮК.