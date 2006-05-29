У Харкові Партія регіонів ініціює відставку губернатора

Харківське обласне відділення Партії регіонів ініціює відставку голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІА у прес-службі обласного відділення Партії регіонів, 12-та обласна конференція партії дала доручення фракції Партії регіонів на другій сесії Харківської облради ініціювати розгляд і прийняття рішення про висловлення недовіри губернатору А.АВАКОВУ.

Крім того, депутатам від Партії регіонів запропоновано ініціювати розгляд питання і прийняття ухвали щодо реалізації конституційних гарантій вільного вживання російської мови в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня перша сесія Харківської облради за ініціативою депутатів від Партії регіонів внесла до порядку денного другої сесії питання про звіт губернатора А.АВАКОВА щодо здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень і про соціально-економічну ситуацію в області, а також питання про надання російській мові статусу регіональної в Харківській області.