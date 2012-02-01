Балога знайшов вдалий час радити українцям вранішні пробіжки
13:35, 01 лютого 2012Політика
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Й купатися у холодній воді
Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА рекомендує українцям боротися з холодами загартуванням та бігом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання про рекомендації, як рятуватися від холодів.
«Є рецепт. Я всім бажаю кожного ранку 8-10 кілометрів бігати», - сказав В.БАЛОГА.
Він розповів, що кожного ранку купається у холодній воді. «Круглий рік. Я вважаю, що здоровий образ життя дасть можливість і демографічну ситуацію покращити», - наголосив В.БАЛОГА.
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