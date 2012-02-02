Регіонал вважає, що з позовом до Пшноки опозиція осоромилася

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Владислав Забарський переконаний, що заява представників опозиції про позов до американського суду на Генеральну прокуратуру України – черговий невдалий піар хід. Про це він заявив у середу, 1 лютого, повідомляє прес-служба ПР.

«Розгляд позову Ю. Луценка в Федеральному суді округу Колумбія (США) не внесено до графіку слухань справ. Суд лише прийняв документи для розгляду та прийняття рішення щодо можливого провадження справи. Буде суд чи ні - це питання ще належить вирішити суду. Тому народні депутати В. Ар΄єв, Ю. Гримчак та Т. Стецьків видавали бажане за дійсне, коли стверджували, що нібито вручили керівництву Генеральної прокуратури позов та повістку до американського суду. Це не більше, ніж їхній піар», - зауважив політик.

Владислав Забарський переконаний, що народним депутатам слід було б знати, що правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки у сфері співробітництва при розгляді цивільних справ урегульовано Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеною 15 листопада 1965 року у м. Гаага. Україна ухвалила відповідний закон про приєднання до конвенції у 2000 році. Центральним органом з виконання даної конвенції є Міністерство юстиції України.

«Таким чином, на території нашої країни вручити судові документи у цивільній справі, що розглядається в американському суді, може лише Міністерство юстиції України, якщо до нього з відповідним запитом, складеним із дотриманням вимог конвенції, звернеться компетентний орган США. Положення цієї конвенції застосовуються у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових або позасудових документів для вручення за кордоном», - наголосив депутат.

Також він зауважив, що стаття 10 конвенції поряд із централізованим порядком зносин передбачає можливість застосування інших шляхів передачі судових документів. Однак, згідно з відповідними застереженнями, Україна та США не використовують на своїй території інших способів передачі судових документів, передбачених даною статтею.

«Конвенція застосовується Україною при наданні правової допомоги у цивільних справах за зверненнями іноземних компетентних органів країн-учасниць конвенції. Як правило, виконання таких запитів Міністерством юстиції України доручається територіальним управлінням юстиції. Конвенція не передбачає використання «кур’єрів», нехай і з депутатськими мандатами. Навіть якщо позов Ю. Луценка буде взято суддею до розгляду, то учасників слухання справи про це поінформує Міністерство юстиції України, яке отримає відповідні документи дипломатичними каналами», - повідомив Владислав Забарський.

«Тому Ар’єв та інші «самооборонці» з таким саме успіхом могли вручити свій американській позов Федеральному Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і вимагати від неї вибачень за спроби німецьких поліцейських припинити п’яний дебош Ю. Луценка у Франкфурті. З обігом судових документів та судових процесів їхні дії у Генпрокуратурі не мають нічого спільного», - резюмував парламентарій.