Нардепи хочуть повернути на завод «Індар» звільнених спеціалістів

Українські політики позитивно оцінюють рішення Київського апеляційного господарського суду, який підтвердив повернення інсулінового заводу «Індар» у державну власність, і вважають, що наступним кроком має стати повернення на посаду генерального директора ЗАТ «Індар» засновника інсулінового виробництва в Україні Олексія ЛАЗАРЄВА й інших ключових фахівців.

Про це повідомляє Comments.ua.

На думку лідера фракції Партії регіонів у парламенті Олександра ЄФРЕМОВА, цим питанням повинні зайнятися безпосередньо влади м. Києва і Київської області.

«Як керівник, я б зробив усе можливе, аби повернути провідних фахівців і інженерний склад на підприємство», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, необхідно провести комплекс заходів, «які, з одного боку, дозволять людям повірити у перспективу розвитку цього заводу, а з іншого - дати відповідні гарантії керівникам і фахівцям, які працюватимуть і відновлюватимуть його працездатність».

Ці гарантії, а також відповідне фінансування для відновлення нормальної діяльності «Індару», на думку О.ЄФРЕМОВА, зможе забезпечити Кабінет міністрів України.

Народний депутат України, член фракції ПР Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО розділяє думку, що необхідно повернути на завод «кращі кадри, які б могли визначитися і з ліцензіями, і з сертифікатами, і з допусками, і, найголовніше, з якістю. Тому що за якістю продукція, яку цей завод має випускати, повинна конкурувати з європейськими аналогами. У такому разі, це підвищення якості життя наших людей».

Професор О.ЛАЗАРЄВ, який до липня 2011 року очолював ЗАТ «Індар», так прокоментував подію: «Повернення «Індару» у держвласність - подія не тільки для ендокринології. Повернення наукового потенціалу на підприємство дозволить Україні знову стати державою з власним виробництвом інсуліну, якого немає навіть у Росії. Відновлюючи виробництво, ми зможемо відповідально виконувати державні завдання, забезпечувати високоякісним інсуліном не лише наш ринок, який ледь не захопили транснаціональні компанії, але й поставляти життєво-важливі препарати до інших країн».

На думку О.ЛАЗАРЄВА, повернення «Індару» - це знак, що в суспільстві зростає довіра і надія на якісне реформування науки і виробництва. При цьому науковець висловив «сердечну подяку людям, чия добросовісність у справі повернення акцій, виявляється не на словах, а справами. У нас є мудрі політики і є достатньо ресурсів, щоб розвивати науку, лікувати хворих, будувати справедливе здорове суспільство».

Колишня голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також наголосила на важливості повернення досвідчених науковців на завод для продовження діяльності з розробки препаратів інсуліну.

«Рішення суду набуло чинності, а значить - необхідно негайно активізувати виконавчу службу, направити рішення до Кабінету міністрів, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Науковий потенціал ендокринології потрібно якнайшвидше повернути на стратегічне підприємство. Затягуючи з поверненням держвласності, ми ризикуємо втратити не лише позиції на внутрішньому ринку на догоду транснаціональним компаніям, але й сам український інсулін, що створювався більше десяти років».

Як повідомлялося, 31 січня ц.р. Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар» державі.

За інформацією прес-служби Генеральної прокуратури, Київський апеляційний господарський суд визнав обгрунтованими доводи прокурора щодо незаконності передачі офшорній кіпрській компанії понад 11 млн. акцій ЗАТ «Індар», що належать державі (майже 71% статутного капіталу товариства - єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів).

«Завдяки активній, принциповій і послідовній позиції прокурора, суд апеляційної інстанції 31 січня 2012 року залишив без змін рішення господарського суду м. Києва про задоволення позову Генеральної прокуратури України і визнання за державою права власності на ці акції», - наголосили в ГПУ.