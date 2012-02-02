ЗМІ: Боротьба з корупцією в Україні набула анекдотичного характеру

Боротьба з корупцією в Україні, оголошена Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, набула анекдотичного характеру: уряд відмовився публікувати у відкритому доступі імена чиновників, спійманих на хабарах.

Як повідомляє тижневик Weekly.UA, Міністерство юстиції прийняло рішення зробити обмеженим доступ до реєстру корупціонерів, який має розпочати роботу на початку лютого. Хоча ще наприкінці минулого року влада обіцяла, що кожен громадянин зможе зайти на спеціальний сайт і «перевірити» начальника свого ЖЕКу або сільського голову на предмет чистоти в сенсі поборів. Тепер така можливість буде лише в деяких чиновників.

«Одержувати інформацію про ту чи іншу людину з реєстру зможуть представники державних органів за офіційним запитом», – каже заступник начальника Головного управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури, Микола ВОЗНЮК.

В уряді небажання публікувати імена всіх корупціонерів пояснюють прийняття закону «Про захист персональних даних» і нормами Конституції, що забороняють вторгнення в особисте життя. Але експерти з питань боротьби з корупцією кажуть: стати «публічним» реєстру корупціонерів завадила боязнь чиновників самим потрапити в цей реєстр.

Як повідомлялося, Президент України своїм Указом від 5 жовтня 2011 року № 964/2011 доручив Мінюсту сформувати Єдиний державний реєстр осіб, які скоїли корупційні правопорушення. Указ був виданий з метою забезпечення виконання Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції».

За інформацією Мінюсту, реєстр буде електронною базою даних, яка міститиме відомості про осіб, які скоїли корупційні правопорушення. До Реєстру вноситимуться відомості про осіб, яких притягали до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про особу буде рішення суду, що набуло чинності, або наказ про накладання на особу дисциплінарного стягнення за скоєння корупційного правопорушення.