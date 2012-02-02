Спецслужба вирахувала, звідки атакують сайт Януковича

17:09, 02 лютого 2012
Політика
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IP-адреси передали міліції

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) передала до правоохоронних органів IP-адреси, з яких здійснюються атаки на Інтернет-представництво Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспецзв’язку.

Як зазначається в повідомленні, фахівцями Держспецзв’язку було зафіксовано, що 1 лютого з 06:00 відбулося зростання мережевого навантаження на сервери офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Це було класифіковано як «Атака на відмову в обслуговуванні» (DDoS атака). Такий тип атак має на меті блокування веб-ресурсу шляхом надсилання великої кількості запитів, тобто спрямований на перевантаження ресурсу, пояснили в прес-службі.

Держспецзв’язку разом з Адміністрацією Президента України було вжито необхідних заходів щодо забезпечення працездатності та безперебійної роботи офіційного Інтернет-представництва Президента України. Вжиті заходи забезпечили захист веб-сайту від знищення, підкреслили в Держспецзв’язку, додавши, що при цьому було зафіксовано незначні затримки в обробці запитів користувачів.

Національною командою реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA було встановлено місцезнаходження Інтернет-ресурсу, на якому розміщувалось шкідливе програмне забезпечення, та в рамках міжнародної взаємодії команд CERT заблоковано його роботу, поінформували в Держспецзв’язку.

«Застосування сучасних засобів і методів боротьби з комп’ютерними атаками та висока професійна підготовка фахівців Держспецзв’язку та Адміністрації Президента України забезпечили безперервну роботу Інтернет-представництва Президента України», - стверджують в цій Службі.

Водночас у Держспецзв’язку констатували, що атаки продовжуються. Максимальна кількість запитів, спрямованих на відмову роботи Інтернет-представництва Президента України, становить близько 140 тис. запитів у секунду.

Держспецзв’язку наголошує, що дані дії Інтернет-користувачів мають ознаки правопорушень, відповідальність за які передбачена статтею 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи електрозв`язку).

Як повідомлялося, проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

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