Путін: Росії не потрібний балаган

Кандидат у президенти Росії, прем'єр-міністр Володимир Путін чергову програмну статтю присвятив демократії і державному будівництву. Це четверта стаття, її публікують газета "Коммерсант" і особистий передвиборний сайт Путіна.



У новій авторській статті Путін пише про "дієздатну державу, покликану служити інтересам суспільства". Путін вважає, що без демократії побудувати таку державу неможливо, а демократія "працює тільки там, де люди готові в неї вкладати".



На думку прем'єра, на початку 90-х років під прапором воцаріння демократії Росія отримала не сучасну державу, а підкилимну боротьбу кланів і безліч напівфеодальних наділів, не справедливе і вільне суспільство, а свавілля самопризначених "еліт", які нехтували інтересами простих людей. Причина цього в тому, що люди, які звільнилися від комунізму, ще не навчилися бути господарями своєї долі, звикли чекати милостей від держави.



Однак суспільство пройшло важкий процес дорослішання, вдалося "витягти країну з трясовини, реанімувати державу".



Путін, якого опозиція звинувачує в недемократичних методах управління, особливо підкреслив, що влада зробила це демократичними, конституційними методами. "Політика, яка проводилася в 2000-і роки, послідовно втілювала волю народу. Це щоразу підтверджувалося виборами", - пише він.



На думку Путіна, зміна вимог суспільства до влади, вихід середнього класу "з вузького маленького світу розбудови власного добробуту" - це результат роботи на посаді президента РФ його самого та Дмитра Медведєва.



При цьому Путін вважає, що сьогодні якість держави відстає від готовності цивільного суспільства в ньому брати участь. "Наше громадянське суспільство стало незрівнянно більш зрілим, активним і відповідальним. Нам треба оновити механізми нашої демократії. Вони повинні" вмістити "зрослу громадську активність", - йдеться в статті.



Але при цьому Росії не потрібні балаган і змагання в роздачі незабезпечених обіцянок, коли демократія зводиться до вивіски, а за народовладдя видається розважальне політичне шоу і кастинг кандидатів, де змістовний сенс вихолощується епатажними заявами і взаємними звинуваченнями. В такому випадку справжня політика "йде у тінь закулісних угод і рішень, які ні з яким виборцем не обговорюються в принципі", - пише Путін.



Три попередні статті, зауважує РІА "Новости", також виходили по понеділках. Перша з них - "Росія зосереджується - виклики, на які ми повинні відповісти" - була вступною частиною передвиборної програми Путіна; глава уряду пояснив, чому дав згоду балотуватися в 2012 році на пост президента, виклав свої погляди на основні проблеми, що стоять перед державою. Другу статтю Путін присвятив національному питанню, а третю - економічним.