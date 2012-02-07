Путін: багато республік СРСР побоюються домінування Росії

Емоції перешкоджають інтеграції на пострадянському просторі - Путін

Москва. 6 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що емоції перешкоджають інтеграції на пострадянському просторів, оскільки багато країн побоюються домінування Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав учора під час зустрічі з політологами.

«У нас є прихована загроза цієї інтеграції, навіть не загроза, а перешкода, може бути, і ця найголовніша перешкода лежить в емоційній сфері, тому що колишні республіки Радянського Союзу - багато, принаймні, людей там досі ще побоюються якогось домінування Росії», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Росії це вже не потрібно. Він зазначив, що керівники, які дбають про майбутнє своїх економік, найактивнішим чином підтримують інтеграційні процеси.

В.ПУТІН підкреслив, що створення Євразійського союзу - «це не фетиш», а пряма вигода, також це створює ринок у 170 млн. осіб. Крім того, на цьому просторі немає проблем з мовою, як у Євросоюзі.

«У нас мінімальна кількість технічних питань, у нас спільна мова. Слава Богу, у всіх на пострадянському просторі збереглася російська мова. Є і єдиний культурний код багато в чому, навіть у мусульманських республіках. Все одно загальні цінності ще з радянського періоду не забуті. Багато іншого спільного. В економіці - це інфраструктура, енергетика, транспорт, зв`язок. Такого в Євросоюзі немає. Розумієте, немає. А в нас є. Всім зрозуміло, що це потрібно робити, як же нам це не використати? Дурість повна була б. Через те, що були фобії у багатьох еліт колишніх республік Радянського Союзу - фобії радянського минулого, - все це крутилося на одному місці», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, зараз прийшло розуміння того, що «нам вигідно об`єднуватися», оскільки інтеграційні об`єднання створюються по всьому світу.