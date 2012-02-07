У Литвина з'явилося відчуття, що проти України введуть санкції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що Європа може застосувати санкції до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав у своєму виступі на відкритті десятої сесії Верховної Ради шостого скликання.

Він зазначив, що за 17 років Україна так і не спромоглася виконати базові зобов’язання перед Радою Європи і наслідком цього є «постійний моніторинг, нові рекомендації, що трансформуються в додаткові зобов’язання і відпрацювання на Україні нових демократичних стандартів».

«У цьому контексті Верховна Рада України повинна особливо відповідально поставитися до рекомендацій на нашу адресу євроструктур, включаючи останню резолюцію ПАРЄ», - підкреслив В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що «усіх нас має, врешті-решт, мобілізувати факт зміни тональності цих документів – якщо спочатку їх лейтмотивом були заохочення і рекомендації, то останнім часом – імперативні вимоги».

«Особисто у мене є відчуття запрограмованості наступного кроку – санкції, бо виконати все в короткий термін, а тим більше внести зміни до Конституції - доволі проблематично», - наголосив голова ВР.

За його словами, сьогодні «на порядку денному питання авторитету України».