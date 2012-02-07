Попов розпорядився збільшити надбавки столичним вчителям

Видатки на виплату муніципальних надбавок до посадових окладів працівників столичної освіти, у порівнянні з минулим роком, зросли на 50 млн. грн. Про це повідомив заступник голови КМДА Леонід Новохатько.

Так, цього року на виплату стимулюючих надбавок за рахунок міського бюджету було виділено 287,5 млн. грн.

«Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час роботи на проектом бюджету на 2012 рік поставив чітке завдання: максимально використати всі можливості для вирішення питання соціального захисту вчителів. Отже, цього року муніципальні надбавки не лише будуть збережені, а й дещо підвищені. Так, заробітна плата вчителів зростатиме кілька разів протягом року. Адже, окрім збереження муніципальних надбавок, кілька разів підвищуватимуться і посадові оклади. Також незабаром ми зустрінемося з представниками освітянської профспілки, аби обговорити можливості Києва у сфері соціального захисту педагогів і виплати надбавок», – розповів Леонід Новохатько.

Він додав, що Київ чи не єдине місто, в якому з міського бюджету виплачується надбавка працівникам закладів освіти.

Прес-служба КМДА нагадує, що за ініціативи голови КМДА Олександра Попова, цього року в столиці продовжена практика виплати муніципальних надбавок до посадового окладу. За інформацією Головного управління освіти та науки КМДА, сьогодні у галузі «Освіта» працює понад 61,5 тис. осіб. Серед них понад 32,8 тис. педагогічних працівників. Сума доплат з міського бюджету абсолютно усім працівникам галузі цього року коливатиметься від 167 до 730 грн., залежно від посади та окладу.