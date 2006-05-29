Прихильники Жовтяка домагаються зустрічі з Ющенком

Триває пікетування Секретаріату Президента України активістами громадського комітету Київщини, які вимагають залишити Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомив УНІАН один з організаторів акції - депутат Київської обласної ради Микола СТЕЛЬМАХ, пікетувальники вимагають, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв Є.ЖОВТЯКА і представників громадськості.

„Ми хочемо знати, з яких мотивів звільнено Є.ЖОВТЯКА, адже в Указі Президента України це не вказано, які є претензії до губернатора”, - сказав у розмові з кореспондентом УНІАН керівник громадської обласної групи з питань повернення незаконно приватизованої землі, лісів і комунального майна до державної власності Олександр МАТЯШ.

Він зазначив, що саме Є.ЖОВТЯК ініціював створення декількох робочих груп з метою відновлення законності у земельних питаннях. „Зокрема, нам вдалося добитися судового рішення на користь громади міста Ржищева, у якої декілька років тому було незаконно відібрано єдиний міський пляж. Нові власники вже встигли побудувати на ньому три котеджі, обнесли територію парканом. Ми зібрали майже 200 аркушів документів, які свідчили про порушення законодавства при виділенні цієї землі, виграли суд, але землевласники подали апеляцію. Замість того, щоб довести справу до кінця, ми повинні тепер відстоювати нашого губернатора”, - сказав О.МАТЯШ.

Він додав, що „прикладів порушень при виділенні в області земельних ділянок, особливо в період 2004 року, перед президентськими виборами, встановлено дуже багато. Юристи просто не справляються з цим потоком справ. Варто зазначити, що і Генеральна прокуратура, коли її очолював ПІСКУН (Святослав ПІСКУН), і Держкомзем при ДАНИЛЕНКУ (Олексій ДАНИЛЕНКО керував Державним комітетом України з земельних ресурсів у 1999-2005 рр. – УНІАН) просто не надавали інформацію губернатору про дійсний стан справ, не можна було навіть побачити картографічні матеріали”.

„На мою думку, - сказав О.МАТЯШ, - саме земельне питання лежить в основі рішення про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади губернатора, але про це офіційно ніхто не каже”.

“Допомогли ми і селянам з Михайлівської Рубежівки Києво-Святошинського району отримати назад свої паспорти, передані перед тим підприємцям для оформлення доручень на право розпоряджатися їхніми земельними паями. Шахрайські методи і наміри цих підприємців приватизувати землю стали причиною того, що селяни почали вимагати свої паспорти, але їм відмовляли в цьому. Історія тяглася декілька місяців, довелося підключати і правоохоронні органи”, - розповів він.

У свою чергу депутат Яготинської районної ради Надія ГЕТА розповіла, що схожа ситуація була і в їхньому районі – люди не могли отримати державні акти на право володіння землею, не знали, де чиї встановлені межі. „І лише при ЖОВТЯКОВІ цей процес зрушив з місця, люди зраділи, що нарешті держава почала видавати документи на землю. Зі мною тут у пікеті і працівники районної бібліотеки, яка вперше за останні 15 років нарешті почала отримувати нові книжки для поповнення бібліотечного фонду. Школи отримали комп’ютери, вчителям вчасно видають запрлату. Ми хочемо знати, за що звільняють губернатора, який розпочав боротися з порушеннями, при якому ми відчули зміни на краще. Що ж нам тепер, чекати повернення до старого?”, - запитала Н.ГЕТА.

Пікетувальники у кількості до 100 осіб тримають транспаранти: „Відстояли Ющенка, відстоїмо Жовтяка”, „Скажіть правду, за що звільняють Жовтяка?”.

Довідка УНІАН. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво-Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА. Це рішення прийнято до розгляду позову судом.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявляли про наміри не лише організовувати пікети, але й вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА.

Сам Є.ЖОВТЯК закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.