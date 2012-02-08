Інвестиційний процес у Києві будуть будувати за принципом «єдиного вікна»

Інвестиційні процеси в столиці будуватимуться за принципом «єдиного вікна». Фактично, роль «єдиного вікна» виконуватиме Головне управління економіки та інвестицій КМДА. За новою схемою всі інвестиційні проекти, незалежно від ініціатора, подаватимуться до ГУ економіки та інвестицій за стандартною формою. Ініціаторами проектів можуть виступати профільні управління, районні державні адміністрації, державні та комерційні установи. Такі зміни в схемі подачі та розгляду інвестиційних проектів були розроблені на виконання завдань Стратегії розвитку Києва до 2025 року, повідомляє офіційний портал КМДА.

Відповідно до нової процедури фахівці Головного управління економіки та інвестицій формуватимуть єдиний реєстр інвестиційних проектів, класифікуючи та призначаючи рейтинг пріоритетності.

«Рейтинг привабливості інвестиційного проекту складатиметься з низки критеріїв, серед яких: оціночна норма прибутковості, строк окупності, термін реалізації, очікуваний ефект для міста, відповідність Стратегії розвитку Києва до 2025 року та пріоритетність проектів відносно інших проектів та потреб міста. Надважливим критерієм у контексті ефекту для міста є соціальна складова проектів. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов завжди вимагає під час розгляду проектів особливу увагу приділяти саме їй. За новим порядком після реєстрації та розгляду проект виноситься на інвестиційну комісію, яка приймає рішення щодо розробки конкурсних умов та визначає підрядну організацію, яка за це відповідатиме», – повідомив заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій Роман Качур.

Визначено, що після розробки моделі співпраці з інвестором та умов конкурсу, інвестиційна комісія у складі співробітників КМДА та депутатів Київради проводить конкурс та визначає переможця, з яким укладається угода. Виконання умов договору контролюватиметься Головним управлінням економіки та інвестицій. Контроль за підготовкою найбільш важливих та пріоритетних для міста проектів, у першу чергу, закладених до Стратегії розвитку Києва до 2025 року, щомісячно здійснюватиме особисто голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Для реалізації інвестиційного процесу активізовано роботу комунальних підприємств, підрозділів міськдержадміністрації, відповідальних за розробку проектів, залучення інвестицій та налагодження співпраці з інвесторами.

Так, на 2012 рік міська влада запланувала освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування в обсязі 31,8 млрд. грн. та збільшення обсягу інвестиції в основний капітал на одну особу до рівня 11,2 тис. грн. Планується, що обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком на кінець 2012 року становитиме 28,7 млрд. дол. США.

Загальна вартість проектів, включених до Стратегії розвитку Києва до 2025 року, складає 176 млрд. грн. Серед інших ініціатив міста, спрямованих на прискорення залучення інвестицій, заплановано щорічне регулярне проведення Київського інвестиційного форуму, перший такий форум відбудеться 29 березня 2012 року.