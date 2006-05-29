Ліфт, що зірвався в Мінтрансзв’яку, не був перевантажений

Вантажопідйомність ліфта, обрив якого стався сьогодні в Міністерстві транспорту та зв`язку, - 1280 кг або 16 чоловік. Ці дані уточнив УНІАН прес-секретар міністра Костянтин ЖУРА.

За його словами, ліфт влаштований таким чином, що в разі перевантаження, його двері не закриваються.

УНІАН попросив представника одного з найбільших виробників ліфтів роз`яснити можливу причину аварії. Як повідомив гендиректор ЗАТ «ОТІС» (Україна) Михайло ПОНОМАРЕНКО, за європейськими й українськими стандартами ліфт повинен мати 12-разовий запас міцності. Тобто, канат ліфта може обірватися, якщо він буде переобтяжений більш ніж у 12 разів.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Мінтрансзв’яку обірвався ліфт, за різними даними, чеського або словацького виробництва. У ліфті, який впав із 24-го поверху, знаходилося 16 чоловік. 10 потерпілих госпіталізовані, в т.ч. у 5 людей – переломи. Міністерство звернулося до ГПУ з проханням порушити кримінальну справу й розібратися в ситуації.