СКУ підтримав кандидатуру Тимошенко на Нобелівську премію

Світовий конгрес українців 3 лютого надіслав до Норвезького Нобелівського комітету лист, у якому підтримав висунення багатьма депутатами Верховної Ради України кандидатури ув’язненого лідера опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на отримання Нобелівської премії миру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

Світовий конгрес українців, зокрема, наголосив на непохитних діях Ю.ТИМОШЕНКО в справі демократизації України, провідній ролі в мирному ході Помаранчевої революції, продовженні діяльності в питанні інтеграції України до Європи та на її великій мужності перед обличчям політичного переслідування.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів України надіслали заявку до Нобелівського комітету на присудження Ю.ТИМОШЕНКО Нобелівської премії миру «За безкомпромісну боротьбу за економічні та політичні свободи».