Власенко: Пани з уряду й АП не хочуть, щоб про них писали

Рішення Конституційного Суду України про заборону розголошення будь-якої інформації про чиновників порушує права людини й дискредитує владу.

Таку думку висловлювали народні депутати в ході опитування Інституту Горшеніна, коментуючи рішення Конституційного Суду від 20 січня 2012 року до Закону України «Про доступ до публічної інформації», яке забороняє поширення будь-якої інформації про чиновників без їхньої згоди.

Зокрема, депутат від НУ-НС, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що КС не міг винести таке рішення без схвалення влади.

«Не думаю, що таке рішення Конституційного Суду, як і будь-яке інше, вийшло б, якби не було благословення на Банковій. А далі ви самі додумайте», - сказав він.

Народний депутат від НУ-НС, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що це рішення КС повністю порушує права людини. Він нагадав, що закон про публічну інформацію був прийнятий на вимогу, перш за все, міжнародної громадськості, яка виступає за відсутність цензури в ЗМІ, і це посилило свободу слова.

«Природно, що змінити до невпізнання закон Партія регіонів не могла, тому через абсолютно ручний Конституційний Суд було ухвалено рішення, яке ставить великий знак питання, чи існує свобода слова в Україні, наскільки вільна інформація в Україні й чи доступна вона громадянам. Це пряме порушення прав людини стосовно доступу до інформації про тих людей, які перебувають при владі», - сказав депутат.

Він також переконаний, що закриття доступу до інформації про родичів чиновників суттєво скоротить кількість публічних відомостей про представників влади.

«Це закриває чиновника, всю економічну складову його перебування на посаді, тому що в більшості майно знаходиться на родичах або близьких. Влада ігноруватиме це рішення Конституційного Суду: щодо громадян влада використовуватиме будь-яку інформацію, а щодо свободи слова, інформації та роботи журналіста – будуть проблеми», - заявив М.КАТЕРИНЧУК.

Народний депутат України (БЮТ) Сергій ВЛАСЕНКО висловив думку, що цим рішенням КС влада убезпечила саму себе.

«Діюча влада боїться журналістських розслідувань і тих гучних скандалів, які цю владу супроводжують із моменту її обрання в 2010 році. Пани з уряду й Адміністрації Президента не хочуть, щоб про них писали», - сказав він.

На думку депутата, закритий характер засідань КС дозволяє йому ухвалювати подібні рішення. Він висловив жаль, що робота КС є повністю закритою. С.ВЛАСЕНКО зазначив, що при цьому використовується норма закону, яка передбачає можливість ухвалення рішення в письмовому режимі, коли сторони не беруть участь, по суті, в розгляді (сторони не можуть давати суду усні пояснення, суспільству не може бути презентована позиція суду). За словами С.ВЛАСЕНКА, КС останнім часом переважну більшість своїх справ (90%) слухає в закритому режимі, що не дає можливості зрозуміти його позицію.

«При цьому КС ухвалює рішення, які суперечать логіці, праву, а іноді й здоровому глузду», - наголосив він.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що практика Європейського суду з прав людини, правозастосовча європейська судова практика така, що державний чиновник повинен бути набагато прозорішим для суспільства, ніж звичайний громадянин. За його словами, питання фінансів і майна державного чиновника – це предмет дуже пильної уваги суспільства в будь-якій нормальній країні.

«Я був у США в складі парламентської делегації, й ми ознайомилися з практикою, як це відбувається в США: декларація, яку заповнює чиновник, – це величезний талмуд, у який вписують усе. Ти торкаєшся не лише себе, але й членів сім`ї, й будь-який громадянин має право запитати цей документ і отримати його, і це нормально – чиновник повинен бути прозорий для суспільства. Я особисто виступав за те, щоб здійснювалося тотальне декларування, причому декларування не просто доходів, а декларування доходів і фінансових зобов`язань, причому не лише чиновників, але й членів їхніх сімей, які з ними проживають або не проживають; тому що у нас багато бідних, як церковних мишей, чиновників і дуже багатих їхніх тещ, тестів, мам, сестер, братів, які ніколи не працювали або працювали в бюджетній сфері, але при цьому вони мультиміліардери або мультимільйонери. Це потрібно присікати. Своїм рішенням Конституційний Суд потурає таким чиновникам, дозволяючи їм закривати інформацію від громадськості, що є ненормальним», - заявив парламентарій.

Разом із тим, народний депутат України (Народна партія) Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ висловив думку, що доступ до публічної інформації – це більше етична, ніж юридична практика.

«Я розумію ідеологію й філософію рішення Конституційного Суду з приводу того, що людська особистість залишається людською особистістю. Людина має право на приватне життя. Але це повинно бути диференційовано по відношенню до звичайних громадян і тих, хто уповноважений на виконання державних функцій», - вважає депутат.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що рішення КС не суперечить нормам антикорупційного законодавства. «Мені здається (хоча я не юрист), що це рішення не вступає в дисонанс із тими нормами, які є в антикорупційному законодавстві, прийнятому не так давно, і яке набирає чинності фактично з 2012 року, з приводу посадовців. Мені здається, що страхи деяких журналістів із приводу того, що не можна буде достукатися до якоїсь інформації про політиків або державних службовців, дещо перебільшені», - зазначив він.

«Так, з одного боку, ми знаємо практику, коли чиновники, в тому числі й дуже високопоставлені, виявляється, не мають ні машини, ні квартири, взагалі нічого не мають, лише одягаються в одяг, комплект якого коштує стільки, скільки річна зарплата звичайної сім`ї. Так, є такі чиновники. Але я до них не належу. Хай роблять диференціацію з приводу тих, хто поводиться подібним чином, і тих, хто поводиться так, як я. Але, з іншого боку, невже сім`я людини, яка обіймає високу посаду, повинна марширувати по Хрещатику й усім розповідати якісь приватні, конфіденційні речі?! Мені здається, що це етичний, моральний вибір чиновника, якщо він хоче обіймати дуже високу посаду, він повинен бути готовий добровільно, а не лише на підставі закону, повідомляти цю інформацію, якщо вона когось цікавить. Мені здається – це більше моральний вибір, ніж юридична практика», - вважає депутат.

Разом із тим, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ не розділяє думку, що рішення КС приведе до скорочення кількості публічних відомостей про представників влади. «Хіба є сьогодні щось у світі, що можна приховати?!», - запитав він.