СБУ просять перевірити зв'язки Саламатіна з Генштабом ЗС Росії

Народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Андрій ПАРУБІЙ просить голову Служби безпеки України перевірити інформацію щодо співпраці нового міністра оборони України Дмитра САЛАМАТІНА з російськими військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит був зачитаний сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Зокрема, СБУ має перевірити інформацію про співпрацю новопризначеного міністра Д.САЛАМАТІНА з головним розвідувальним управлінням Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Д.САЛАМАТІНА міністром оборони України, звільнивши з цієї посади Михайла ЄЖЕЛЯ.

До цього призначення Д.САЛАМАТІН обіймав посаду генерального директора ДК «Укроборонпром».