КМДА посилить соціальний захист чорнобильців

Виконання Меморандуму про взаємодію і співробітництво, підписаного між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 14 грудня 2011 року, було предметом розмови столичної влади з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба КМДА, з чорнобильцями у Палаці ветеранів зустрівся заступник голови КМДА Леонід Новохатько. Він розповів про основні заходи, що здійснює міська влада для покращення соціального захисту чорнобильців.

Як зазначив Леонід Новохатько, найбільше чорнобильці потребують уваги та якісного медичного забезпечення. Саме тому голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ініціював збільшення асигнувань з міського бюджету на медичне обслуговування чорнобильців.

Так, у порівнянні з 2011 роком, у бюджеті-2012 значно збільшилися кошти, передбачені на медобслуговування. Видатки на пільгове зубопротезування збільшилися на 50%, вони склали 529,5 тис. грн. Також міською владою передбачене фінансування Київського міського центру радіаційного захисту населення для придбання сучасного обладнання та проведення капітального ремонту відділень стаціонару. Крім того, на 45% збільшене фінансування на харчування. А витрати на придбання медикаментів цього року запланували на 25% більші. На 15% збільшені видатки на забезпечення інвалідів міста Києва технічними та іншими засобами реабілітації.

До 26-х роковин Чорнобильської катастрофи з бюджету міста буде виділено матеріальну допомогу. Її отримають: діти-інваліди, діти-сироти, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС-інваліди I групи, вдови (вдівці).

«Безумовно, за одну зустріч неможливо усім відповісти на хвилюючі питання. Однак, завдяки Меморандуму, зустрічі представників міської влади з чорнобильцями відбуватимуться і в подальшому. У першу чергу для того, щоб ми дійсно могли оперативно допомагати киянам, які, ризикуючи власним здоров’ям і життям, врятували нашу столицю», – зазначив Леонід Новохатько.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення, станом на 1 січня 2012 року у Києві проживає майже 88 тисяч осіб, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. З них 49 тисяч – учасники ліквідації наслідків аварії, 23 тисячі – потерпілі, 13 тисяч – потерпілі діти, 445 осіб – учасники інших ядерних аварій, а також 4 тисячі – вдови (вдівці), опікуни дітей-чорнобильців. Майже половина всіх чорнобильців Києва проживає у Деснянському та Дарницькому районах.