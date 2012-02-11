Королевська назвала першочергове завдання для нового покоління

Першочерговим завданням для відродження України, яке стоїть перед новим поколінням, є відстоювання своїх прав і свобод, заявляє лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, про це вона сказала у Харкові під час засідання круглого столу на тему «Права людини як основа української державної політики».

«За роки Незалежності в Україні сформувалося покоління самостійних та незалежних людей, для яких на першому місці знаходяться захист своїх прав та свобод. Перед ними стоїть завдання відродити Україну. При цьому громадянське суспільство, в особі громадських організацій, є основною рушійною силою країни», - зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, завдання опозиційних політичних партій - допомогти суспільству максимально об`єднатися та ефективно використовувати його енергію в боротьбі за права та свободи. «Для досягнення головних цілей опозиції - звільнити Юлію ТИМОШЕНКО, реалізувати програму народних реформ, перемогти на виборах-2012 - необхідно максимально об`єднати суспільство та громадянських лідерів. І перший крок на цьому шляху ми вже зробили, підписавши 22 січня Маніфест громадянської солідарності. На мітингу біля Качанівської колонії ми ухвалили звернення до ПАРЄ щодо визнання Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА політв`язнями. Це був другий крок у реалізації маніфесту», - наголосила народний депутат.

Під час засідання учасники круглого столу - лідери громадських організацій, правознавці, адвокати і правозахисники - обговорили та підписали Меморандум громадянського суспільства про права і свободи людини в Україні.

Н.КОРОЛЕВСЬКА та Євгеній СУСЛОВ підтримали дану ініціативу і також підписали меморандум. «Наше завдання - показати, що у суспільства єдине у баченні проблем та їхнього вирішення: без політичних свобод сьогодні не можна гарантувати економічні та громадянські права і свободи», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу, один із представників громадських організацій Харківщини Олександр ШЕВЧУК наголосив, що для ефективного самозахисту громадські організації мають підписати декларацію про взаємодопомогу. «Для того щоб вирішити завдання із захисту прав людини, потрібно виписати механізм захисту - це в першу чергу побудова громадянського суспільства. Тільки так ми зможемо створити демократичну правову державу», - зазначив він.

В цілому представники різних громадських організацій висловили спільну думку про необхідність відстоювання законними способами прав та свобод людей. Для цього, вважають громадські активісти, необхідна чітка координація та надання взаємодопомоги між різними громадськими організаціями.