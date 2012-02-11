Табачник з розумінням ставиться до критики Януковича

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК з розумінням ставиться до критики Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на свою адресу.

Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер» у п'ятницю увечері, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА під час відкриття чергової сесії Верховної Ради 7 лютого про те, що реформа освіти є прикладом антиреформ.

«Я реагую на критику позитивно, бо немає ідеальних міністрів, немає ідеальних концепцій реформ і немає ідеальних текстів законів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За словами міністра, якби можна було в колбі виростити ідеального реформатора, то він би написав абсолютно безгрішний проект закону, з яким були б згодні абсолютно всі.

Він зазначив, що «у нас демократична країна, і тому довічних призначень не буває».

«Є два виходи: скласти все і починати переживати вдень і вночі і чекати, коли тебе звільнять з роботи, і є другий вихід – працювати і прагнути усунути ті зауваження, які, безперечно, мають місце в роботі будь-якої людини», - заявив Д.ТАБАЧНИК.

Як вважає міністр, «переживати і нічого не робити – це найслабша позиція». Він нагадав, що 16 років тому тодішній Президент України Леонід КУЧМА також «зняв його з роботи», що не заважає їм майже 20 років «підтримувати прекрасні стосунки».

«Що стосується порції критики, я можу послатися на вислів відомого діяча, імператора-філософа Марка Аврелія, який говорив: я критикую і караю тільки тих префектів, кого ще сподіваюся виправити», - відзначив Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого під час виступу на відкритті 10-ої сесії парламенту шостого скликання Президент В.ЯНУКОВИЧ назвав реформу вищої освіти прикладом того, як не потрібно проводити реформи.

Він наголосив, що не можна починати реформи в окремих галузях гуманітарної сфери без чіткої концепції цих реформ і їх законодавчого втілення.

«Антиприкладом може бути реформа вищої освіти. Повторюю – антиприкладом. Уряд почав реорганізацію вищих навчальних закладів раніше, ніж визначив відповідним законом, якими повинні бути нові принципи їх функціонування, що призвело до різних проблем», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Тому, за словами Президента, прийняття закону про вищу освіту є першочерговим завданням. Але він, на його думку, не повинен консервувати існуючий стан речей. «Повинні бути радикальні зміни в напрямі автономії вищих навчальних закладів на принципах адміністративного й економічного самоврядування, поєднання освіти з науковою і практичною діяльністю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що через механізм державного замовлення освіта повинна гнучко реагувати на потреби економіки, а тому має бути закладена постійна взаємодія вузів з роботодавцями.