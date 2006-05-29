МОЗ стане як парламент
Про це повідомляє Урядовий портал
Кабінет Міністрів України погодився з пропозиціями Міністерства охорони здоров`я й Державного управління справами та передав центральні адміністративні будівлі міністерства (корпуси «А» і «В» по вул. Грушевського, 7) в управління ДУС.
Текст відповідного розпорядження Кабміну від 25 травня №284-р розміщено на Урядовому порталі.
Згідно з документом, адмінбудівлі МОЗ передаються в управління для проведення реконструкції та реставрації з метою створення єдиного ансамблю «Маріїнський комплекс».
Кабмін доручив ДУС, Мінфіну, Мінекономіки, Мінбуду, МНС і Київській міській державній адміністрації внести пропозиції щодо фінансування реставрації вказаних будівель і здійснення комплексу протизсувних заходів на прилеглих схилах