МОЗ стане як парламент

Кабінет Міністрів України погодився з пропозиціями Міністерства охорони здоров`я й Державного управління справами та передав центральні адміністративні будівлі міністерства (корпуси «А» і «В» по вул. Грушевського, 7) в управління ДУС.

Текст відповідного розпорядження Кабміну від 25 травня №284-р розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, адмінбудівлі МОЗ передаються в управління для проведення реконструкції та реставрації з метою створення єдиного ансамблю «Маріїнський комплекс».

Кабмін доручив ДУС, Мінфіну, Мінекономіки, Мінбуду, МНС і Київській міській державній адміністрації внести пропозиції щодо фінансування реставрації вказаних будівель і здійснення комплексу протизсувних заходів на прилеглих схилах