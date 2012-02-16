Донька Тимошенко дарма чекала на лікарів під в'язницею

Донька екс-прем`єр-міністра Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що їй поки не відомі результати міжнародної медичної комісії з обстеження стану здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це Є.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю польському радіо ZET.

"Ні я, ні моя мати, ні моя сім’я, ні адвокат не знаємо, що відбувалося за стінами в’язниці. Нам не дозволили брати в цьому участь. Я чекала на лікарів перед в’язницею, але їм нічого не дозволили говорити. На них чинила тиск адміністрація в‘язниці і режим Януковича. Ми не знаємо діагнозу. Напевно він правильний, але я не знаю, коли з ним ознайомлюся", - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Водночас донька екс-прем`єр-міністра розраховує, що Ю.ТИМОШЕНКО першою ознайомлять з висновками німецьких та канадських лікарів. "Сподіваюся, що її поінформують про них першою. А потім вона зможе вирішити, що робити з результатами цих обстежень. І тоді ми всі про них дізнаємося. Але якщо влада не дасть згоди – тоді ні. Хочу вірити, що ми дізнаємося, що написали лікарі з Німеччини і Канади – що їхній діагноз не буде сфальсифікований", - зазначила вона.

"Проблема в тому, що моя мати нічого не може вирішувати в тому, що стосується її здоров’я. Це є грубим порушенням прав людини. Українські лікарі, пенітенціарна служба і прокурор – ось хто приймає рішення стосовно її здоров’я. Я не знаю, коли вона особисто отримає висновок іноземних лікарів. І чи матиме вона змогу приймати рішення щодо оприлюднення цієї інформації. На разі це таємна інформація", - додала Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, звершено роботу медичної комісії у складі іноземних та українських спеціалістів, яка проводила обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.