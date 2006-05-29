Сесія Одеської облради порушує закон

Депутати Одеської облради створили 22 постійні депутатські комісії – всупереч протесту прокурора про незаконність першої сесії, який той вніс 24 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у голосуванні брала більшість депутатів, у тому числі з опозиційних фракцій Одеської обласної ради, зокрема, БЮТ, НСНУ і СПУ, які вважають нелегітимною першу сесію облради V скликання, друге засідання якої пройшло сьогодні.

«Ми чекали, що правоохоронні органи негайно скажуть своє слово, - заявив в інтерв`ю УНІАН лідер фракції СПУ Микола САЛТАНОВСЬКИЙ. - Ми висловили думку із цього приводу, а подавати протест до суду - справи облпрокуратури».

Така ж позиція фракції БЮТ в облраді, голова якої Віталій БАРВИНЕНКО вважає сесію «учбово-тренувальними зборами». «Фракція підтримує протест, внесений до Господарського суду Одеської області, - сказав він в інтерв`ю УНІАН. – Разом з тим ми сьогодні не відмовилися від голосування при створенні фракцій з урахуванням того, що деякі партнери по опозиції брали участь в обговоренні питань і голосуванні». В.БАРВИНЕНКО уточнив, що члени фракції БЮТ, згідно з результатами голосування, очолили дві комісії – з питань регламенту, депутатської діяльності і місцевого самоврядування, а також з питань молоді і спорту.

У свою чергу лідеру фракції «Народний Союз Наша Україна» в облраді Сергію ГОРОХОВУ важко було прокоментувати легітимність нинішньої сесії. За його словами, різні закони по-різному трактують ситуацію, що виникла в Одеській облраді. «Закон «Про місцеве самоврядування» дозволяє вийти з положення, що склалося, так, як це зробили депутати на першому засіданні сесії 23 травня, – сказав він. - А те, що сьогодні депутати практично одноголосно проголосували з усіх питань порядку денного, говорить про їхнє ставлення до голови облтервиборчкому Володимира БЕЛОУСЮКА, який не з`явився 23 травня на ведення першого засідання».

С.ГОРОХОВ спростував інформацію про розкол усередині фракції НСНУ. «Можливо, в облраді буде створена ще одна коаліція, – сказав політик. - Адже 4 людей, які пройшли в облраду за списками блоку НСНУ, не ввійшли до однойменної фракції».

Керівництво депутатськими комісіями розділили політичні сили, які пройшли в облраду, залежно від кількості депутатів у фракціях. 12 комісій очолили представники Партії регіонів. Керівниками трьох стали члени СПУ, по дві дісталися фракціям БЮТ і «Народна опозиція», по одній – НСНУ, Партії пенсіонерів і «Народній ініціативі».

Обліковий склад членів комісій буде затверджений на наступній сесії, повідомив голова облради Микола СКОРИК. Він закликав депутатів максимально відповідально підійти до роботи в підрозділах: «У нас є маса питань, що потребують невідкладного рішення. Вони повинні проходити через комісії».

Також на сесії була затверджена президія облради у складі 34 осіб. До неї ввійшли голова зборів, його заступники (4), керівники постійних депутатських комісій (22) і представники фракцій (7). Перше засідання президії відбудеться наступного тижня, повідомив голова облради М.СКОРИК.

Разом з тим першому заступнику прокурора області Михайлу ЧОРНОМУ, який був присутній на сесії облради, важко було відповісти на запитання, коли призначений розгляд прокурорського протесту в Господарському суді Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня першу сесію Одеської облради відкрив член обласної територіальної виборчої комісії Микола ЛОБАНОВ, який представляє у виборчкомі обласну організацію Партії регіонів.

Головою Одеської облради того дня був обраний представник Партії регіонів Микола СКОРИК. У голосуванні взяли участь 95 депутатів із 116 зареєстрованих у сесійному залі.

Раніше Соціалістична партія України, Блок Юлії Тимошенко, «Народний Союз Наша Україна» і партія «Відродження» заявили, що не мають наміру брати участь у виборах голови Одеської облради «у зв`язку з нелегітимністю сесії».