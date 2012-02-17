КМДА: Забезпечити киян чистою водою Попову допоможуть вчені

Уже цього року кияни зможуть отримувати екологічно та генетично чисту воду зі 150-ти бюветних комплексів міста. Про це під час візиту до Інституту колоїдної хімії та хімії води розповів голова КМДА Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА. За його словами, у столиці розроблена комплексна програма «Питна вода на 2011-2020 роки». Одним із напрямків її провадження стане реконструкція діючих та будівництво нових бюветних комплексів у Києві. Нині модернізації або додаткової очистки потребують приблизно 35% артезіанських свердловин міста. Виконувати ці роботи розпочнуть уже навесні, як тільки дозволить погода.

«Думаю всі ми розуміємо, ніщо інше так не впливає на життя та здоров’я людини, як вода. І тому вкрай важливо, щоб кияни пили генетично та екологічно чисту воду, і щоб вона була доступною для всіх, тобто безкоштовною. У Києва така унікальна можливість є. У нас уже існує мережа бюветних комплексів. Однак більше третини з них чекають на капітальні ремонти чи реконструкцію. І вже в поточному році ми виконаємо ці роботи. Мова йде не лише про відновлення всіх бюветів міста, важливо зробити чисту воду доступною для киян. Тому ми плануємо суттєво розширити цю мережу, де це дозволяє геологія і є можливість доступу до артезіанських вод», – наголосив Олександр Попов.

Фахівці Інституту колоїдної хімії та хімії води вже багато років наполягають на необхідності вживання саме води з бюветів, і аж ніяк не з водопроводу. За результатами їхніх досліджень вода, оброблена хлором, може викликати в організмі людини генетичні зміни і навіть онкологічні захворювання. На відміну від неї, вода з артезіанських свердловин у столиці не зазнає хімічної обробки, а тому залишається чистою і корисною для здоров’я.

Олександр Попов відзначив внесок Інституту колоїдної хімії та хімії води у розробку та створення мережі бюветів у столиці.

Прес-служба КМДА нагадує, у період з 1996 до 2005 року співпраця міської влади з науково-дослідним Інститутом хімії води дозволила вирішити цілу низку екологічних проблем у місті. Зокрема, співробітники інституту розробили та впровадили унікальні методики очистки води, які і нині використовуються у багатьох дитсадках та школах Києва. Крім того, саме цей інститут став автором проекту будівництва бюветних комплексів у столиці.