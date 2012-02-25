Переобрано голову “Батьківщини” на Хмельниччині

На Хмельниччині головою обласної партійної організації ВО “Батьківщина” вдруге переобрано народного депутата фракції “БЮТ-Батьківщина” Василя КРАВЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно ухвалили 114 делегатів на XV звітно-виборчій партійній конференції, яка відбулася сьогодні у Хмельницькому.

За словами В.КРАВЧУКА, облорганізація посилить боротьбу проти антинародної політики влади в соціально-економічній сфері, стоятиме на захисті громадян від політичного переслідування, протистоятиме згортанню демократії та свободи слова, залучить до лав “Батьківщини” нових членів, проведе підготовку до парламентських виборів.

“Лише за останні два роки лави обласної організації поповнили 958 нових членів. Загалом наша партія наразі налічує 37899 членів і є другою серед інших обласних організацій “Батьківщини” в Україні”, - сказав він.