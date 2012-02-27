Януковичу орендують робочий офіс у «Межигір'ї» - до 2020 року (додані фото)

Президент України проводить робочі зустрічі на території резиденції у Нових Петрівцях.

Про це повідомляє прес-служба глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, зазначаючи, що «рішення про облаштування офісного приміщення безпосередньо біля місця проживання глави держави прийнято у зв’язку з потребою Президента оперативно працювати будь-коли, в тому числі у робочий, позаробочий час, вихідні та святкові дні тощо. Йдеться також про уникнення складностей, які виникають на дорогах Києва через рух кортежу, особливо в «час пік».

За даними прес-служби, «ці офісні приміщення для роботи Президента були обладнані нещодавно. Досі Президент користувався для цих цілей кабінетом та вітальнею у своєму будинку, що, на жаль, не відповідали належному рівню організації роботи та вимогам протоколу».

Прес-служба інформує, що «для оренди цих офісних приміщень Управління адміністративними будинками ДУСу уклало договір згідно з вимогами законодавства, строком до 2020 року з можливістю щорічної пролонгації. Згідно з договором, орендатор надає повністю облаштовані для роботи офісні кімнати. ДУС зі свого боку забезпечив орендовані приміщення спецзв’язком та канцелярськими товарами. Орендна угода передбачає, що Президент використовує для своїх робочих зустрічей та нарад три кімнати загальною площею 128,8 кв. м: кабінет, приймальню з робочим місцем для помічника та кімнату для зустрічей».

Однак прес-служба не називає вартості оренди приміщень.