У Польщі думають, що Путіна чекають складні часи

Чинний глава російського уряду та колишній Президент Володимир ПУТІН легко виграє заплановані на найближчу неділю чергові вибори глави Російської держави, але після перемоги в найближчі роки його чекають складні часи.

Таку думку висловила аналітик польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Ядвіга РОГОЖА в спеціальному огляді, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Без сумніву, що Володимир ПУТІН виграє на виборах 4 березня. Але в наступні роки він може зіткнутися із багатьма викликами, джерелом яких може бути факт, що найвищу посаду в державі обійме політик, котрий, незважаючи на великі внутрішньополітичні та громадські зміни в Росії, пропонує незмінну за останнє десятиліття програму дій", - написала експерт.

Аналітик зауважила, що В.ПУТІН, котрий був Президентом з 2000 по 2008 рік, направив виборчу кампанію на свій "твердий електорат" політично малоактивних людей, які сподіваються на підтримку держави та передусім цінують стабільність, гарантом якої себе представляє нинішній глава уряду.

Експерт відзначила, що "навіть добра економічна кон’юнктура" для традиційних російських експортних товарів - нафти та газу - не дозволить виконати соціальні обіцянки В.ПУТІНА та його амбітні декларації технологічної модернізації Російської Федерації.

Я.РОГОЖА написала, що позиція росіян на закордонних ринках енергоносіїв буде падати найближчими роками через розвиток ринку нетрадиційного газу, LNG та відновлювальних джерел енергії.

"Тим самим ресурси держави, необхідні для утримання обіцяної ПУТІНИМ стабільності, можуть виявитися недостатніми, а подальша ерозія громадської підтримки приведе до того, що правдоподібність громадсько-політичної нестабільності буде зростати", - резюмувала аналітик.