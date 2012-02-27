Суд завершив зачитувати вирок Луценку за всіма епізодами
14:37, 27 лютого 2012Політика
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Судді пішли до нарадчої кімнати
Під час перерви у судовому засіданні, на якому оголошується вирок Юрію ЛУЦЕНКУ, підтримати екс-міністра внутрішніх справ прийшов лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО.
Як повідомляв УНІАН, головуючий на судовому процесі у справі Ю.ЛУЦЕНКА Сергій ВОВК о 13.35 оголосив півгодинну перерву.
Суд завершив зачитування вироку за всіма епізодами звинувачення.
Після перерви суд продовжить оголошувати вирок - залишилася резолютивна частина, в якій міститься вирок.
Судді пішли до нарадчої кімнати.
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