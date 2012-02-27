Суд завершив зачитувати вирок Луценку за всіма епізодами

Під час перерви у судовому засіданні, на якому оголошується вирок Юрію ЛУЦЕНКУ, підтримати екс-міністра внутрішніх справ прийшов лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, головуючий на судовому процесі у справі Ю.ЛУЦЕНКА Сергій ВОВК о 13.35 оголосив півгодинну перерву.

Суд завершив зачитування вироку за всіма епізодами звинувачення.

Після перерви суд продовжить оголошувати вирок - залишилася резолютивна частина, в якій міститься вирок.

Судді пішли до нарадчої кімнати.