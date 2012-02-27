МОН розхвалює освіту у Дніпропетровській області

Міністр науки і освіти, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК позитивно оцінює стан освіти у Дніпропетровській області.

Про це він заявив у коментарі ІА «Міст-Дніпро» після святкування 80-річчя області, що відбулося 24 лютого за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Я позитивно оцінюю стан освіти у Дніпропетровській області, оскільки за всіма програмами освіти регіон лідирує. Незважаючи на те, що чисельність населення в області - одна з найбільших в Україні, на сьогодні охоплення п`ятирічних дітей дошкільними установами (дитячими садками, нульовими групами) становить 98%. Дуже серйозно просунулися загальні показники дітей, які відвідують дитячі садки, - за півтора року показник збільшився на 10%», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр відзначив, що «у Дніпропетровській області дуже потужна база професійно-технічної освіти, середньої і вищої. У регіоні близько 80 вишів, звичайно, на мій погляд, це надмірно. Проте є явні лідери - ДДУ ім. О.Гончара, Національна металургійна академія, Національний гірничий університет, Національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна. Деякі виші, особливо недержавні, з часом можуть відійти».

«Якщо говорити про середню освіту, то кількість дніпропетровських учнів, які перемагають на всеукраїнських олімпіадах, при захисті наукових робіт Малої академії наук, говорить про високу якість середньої освіти у регіоні», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр відзначив, що Дніпропетровська область першою в Україні завершила впровадження електронного управління системою освіти. «Це дуже інноваційний і передовий проект, за допомогою якого керівник обласного управління освіти може подивитися відвідування і успішність кожного учня області. Директор школи може зробити те саме з учнями своєї школи. Крім того, батьки дітей можуть відстежувати відвідування своєї дитини», - відзначив міністр.

Також він наголосив на «приємному моменті: “Коли я був на всесвітній конференції за освітою, то відвідав Оксфорд, де зустрів юних талановитих людей з Дніпропетровська, які там навчаються. Студенти попросили мене зберегти форму роботи з талановитими дітьми, систему наочних олімпіад, конкурсів і змагань».

Д.ТАБАЧНИК визначив кілька ключових позицій, які виділяють Дніпропетровську область з низки регіонів України і роблять її лідером, зокрема, у сфері освіти.

«Кілька ключових позицій виділяють дніпропетровську освіту - якість шкільної освіти, діалог роботодавців і випускників (вишів, профтехучилищ) і підвищення якості освіти на всіх ланках. У свою чергу, ми передбачаємо підтримку на освітні програми Дніпропетровщини. Цього року ми забезпечимо підручниками перші, другі класи; за програмою «Шкільний автобус» надамо кілька десятків нових автобусів для доступності освіти дітей, які живуть у сільській місцевості. Також реалізовуватимемо програму з оснащенню комп`ютерами навчальних закладів. У 2011 році ми допомагали вищій освіті коштами з держбюджету - в Національній металургійній академії за кошти держбюджету було створено сучасну бібліотеку, а також центр для навчання дітей з особливими можливостями», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.