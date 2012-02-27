Кличко: вирок Луценку – це хрест на українському правосудді

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що вирок екс-міністру внутрішніх справ, керівнику «Народної самооборони» Юрію ЛУЦЕНКУ – це «хрест на усій системі українського правосуддя».

Про це В.КЛИЧКО сказав під стінами Печерського районного суду, де сьогодні оголосили вирок екс-міністру, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», зазначивши, що В.КЛИЧКО приїхав підтримати Ю.ЛУЦЕНКА та побажати йому витримки і сил.

«Сьогодні ми побачили, як знову зганьбилося українське правосуддя. Цей вирок – свідчення того, як країна сповзає до авторитаризму. Я неодноразово повторював, що справи проти Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА мають політичне підгрунтя. За такою логікою можна посадити будь-якого посадовця в Україні», – зазначив політик.

На думку В.КЛИЧКА, світова спільнота вкотре побачила справжнє обличчя «демократії» нинішньої влади. Зокрема, йдеться про повне ігнорування свобод людини та вибірковість правосуддя, наголосив лідер партії «УДАР».

В.КЛИЧКО також підкреслив, що як лідер політичної партії, він продовжить доносити об’єктивну інформацію щодо вибіркової дії правосуддя в Україні до всіх європейських політиків, з якими зустрічатиметься найближчим часом.