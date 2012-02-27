У Великобританії засуджують вирок Луценку

Міністерство закордонних справ Великобританії засуджує сьогоднішній вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрієві Луценку і закликають провести чесні парламентські вибори восени цього року.

Про це йдеться в заяві міністра у європейських справах МЗС Великобританії (Foreign and Commonwealth Office) Девіда ЛІДІНГТОНА.

"Засудження колишнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА викликає серйозне занепокоєння та є черговим прикладом занепаду верховенства права в Україні", - говориться у заяві.

Д.ЛІДІНГТОН зазначив, що "очевидна політична мотивація" цього процесу ставить під сумнів справжність бажання української влади інтегруватися з Європейським Союзом та відповідати фундаментальним європейським принципам демократії, прозорості та чесності правової системи.

"Великобританія закликає Україну продемонструвати відданість європейським цінностям та очікує вільних чесних парламентських виборів у жовтні 2012 року, в яких опозиція зможе відіграти повну роль", - відзначено у заяві представника МЗС.