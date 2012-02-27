Скандальний перинатальний центр у Кіровограді прийняв перших пацієнток

Кіровоградський обласний перинатальний центр прийняв перших пацієнток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій ЛАРІН.

«На сьогодні в перинатальному центрі є перші пацієнтки. Вони вранці вже поснідали», – сказав губернатор. Він зазначив, що обласна влада не омине увагою першого малюка, народженого в центрі, та привітає породіллю подарунками.

«Я хотів би поставити крапку в ситуації навколо перинатального центру. Заклад працює в штатному режимі. А щоб не виникало спекуляцій на цій темі, слід чітко пояснити, що центр – це не звичайне пологове відділення, де може народжувати кожна вагітна, а заклад третього рівня для породіль, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, різні патології. Тобто до центру потраплятимуть за направленням з лікарень», - наголосив С.ЛАРІН.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого кілька Інтернет-видань поширили інформацію про те, що урочисто відкритий 31 січня 2012 року за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА перинатальний центр у Кіровограді закрили до 20 березня. Серед причин закриття з посиланням на анонімних лікарів називались недоліки ремонту та технічного оснащення центру.

22 лютого до Кіровограда з метою особисто перевірити заклад приїхала віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я України Раїса БОГАТИРЬОВА. Після огляду перинатального центру вона підтвердила журналістам його готовність до прийому пацієнтів, спростувавши звинувачення Інтернет-видань.