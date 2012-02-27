Колективу УНІАН представили нового Генерального директора

Сьогодні трудовому колективу інформаційного агентства УНІАН був представлений новий Генеральний директор - Вадим ОСАДЧИЙ.

Він був призначений на цю посаду зборами засновників компанії.

Олег НАЛИВАЙКО, який раніше суміщав цю посаду з посадою президента компанії, продовжить роботу як президент ТОВ «УНІАН».

«Зараз у мене з`явилася можливість зосередитися на питаннях стратегічного розвитку агентства. Я радий, що до нас приєднався Вадим, який відповідатиме за економічний розвиток проекту. Упевнений, що його досвід реалізації успішних інтернет-проектів допоможе вийти на якісно новий рівень. Хочу зазначити, що кадрові перестановки позитивно вплинуть на якість нашого контенту і послуг, які ми пропонуємо ринку. Водночас, редакційна політика залишиться без змін», – сказав О.НАЛИВАЙКО.

«Мені дуже приємно приєднатися до команди УНІАН. Вірю, що мій досвід і мої ідеї допоможуть зробити новий крок у розвитку агентства. Наше завдання – зміцнити лідируючі позиції агентства, а також активно розвивати власний онлайн-напрям», – зазначив В.ОСАДЧИЙ.